Игрок «Спартака» Зобнин высказался о предстоящих матчах с «Зенитом» в Кубке России

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об итогах жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Красно-белые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Первая игра пройдёт в Москве.

«Интересное противостояние с сильной командой. Думаю, придёт много людей, будет хорошая атмосфера, хорошая погода. Для зрелищности матча это хорошо. Постараемся не разочаровать, будем играть на победу и стараться выходить в следующий раунд», — приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака».

В другой паре полуфинала встретятся калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. Первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.