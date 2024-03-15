Важнейшее событие в Кубке России. Жеребьёвка решающих стадий в двух сетках. LIVE

В Пути РПЛ нас ждут полуфиналы, а в Пути регионов — второй этап четвертьфинала.

Всем привет! Накануне состоялись четвертьфинальные матчи Кубка России, но турнир не покидает нас и сегодня, 15 марта. Теперь нас ждёт жеребьёвка следующего этапа. Начало — в 13:00 мск.

Как вы прекрасно знаете, Кубок России при нынешнем формате поделён на две сетки. В Пути РПЛ изначально участвуют команды из высшей лиги. Они делятся по группам, после чего по два сильнейших клуба из каждой выходят в плей-офф, команда с третьего места отправляется в Путь регионов, а худший участник квартета вылетает.

Далее схема следующая: команды, вылетающие из плей-офф Пути РПЛ, падают в Путь регионов. Пока лучшие команды турнира готовятся к полуфиналу, участники Пути регионов готовятся ко второму этапу 1/4 финала, где сыграют победители первого этапа и те, кто вылетел из четвертьфинала Пути РПЛ.

Участники Пути РПЛ:

«Зенит»;

ЦСКА;

«Спартак»;

«Балтика».

Участники Пути регионов:

«Химки»;

«Ахмат»;

«Урал»;

«СКА-Хабаровск»;

«Динамо»;

«Ростов»;

«Оренбург»;

«Локомотив».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки и обо всём вам расскажет. Присоединяйтесь!

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