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Жеребьёвка полуфинала Кубка России — 2023/2024, Путь РПЛ и Путь регионов, кто с кем сыграет, где смотреть, 15 марта 2024

Важнейшее событие в Кубке России. Жеребьёвка решающих стадий в двух сетках. LIVE
Георгий Илющенко
Жеребьёвка Кубка России. LIVE
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В Пути РПЛ нас ждут полуфиналы, а в Пути регионов — второй этап четвертьфинала.

Всем привет! Накануне состоялись четвертьфинальные матчи Кубка России, но турнир не покидает нас и сегодня, 15 марта. Теперь нас ждёт жеребьёвка следующего этапа. Начало — в 13:00 мск.

Как вы прекрасно знаете, Кубок России при нынешнем формате поделён на две сетки. В Пути РПЛ изначально участвуют команды из высшей лиги. Они делятся по группам, после чего по два сильнейших клуба из каждой выходят в плей-офф, команда с третьего места отправляется в Путь регионов, а худший участник квартета вылетает.

Далее схема следующая: команды, вылетающие из плей-офф Пути РПЛ, падают в Путь регионов. Пока лучшие команды турнира готовятся к полуфиналу, участники Пути регионов готовятся ко второму этапу 1/4 финала, где сыграют победители первого этапа и те, кто вылетел из четвертьфинала Пути РПЛ.

Участники Пути РПЛ:

  • «Зенит»;
  • ЦСКА;
  • «Спартак»;
  • «Балтика».

Участники Пути регионов:

  • «Химки»;
  • «Ахмат»;
  • «Урал»;
  • «СКА-Хабаровск»;
  • «Динамо»;
  • «Ростов»;
  • «Оренбург»;
  • «Локомотив».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки и обо всём вам расскажет. Присоединяйтесь!

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