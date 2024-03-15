Спортдир «Сити» — о жеребьёвке ЛЧ: надоели эти шары, всегда одни и те же команды

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов, где «горожанам» предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

«Надоели эти шары на жеребьёвке Лиги чемпионов. Всегда одни и те же команды, сколько можно? Это такая же жеребьёвка, что и в прошлом году. Только «Ливерпуль» поменяли на «Арсенал». Мы постараемся вспомнить о том, что в прошлом году мы выиграли турнир.

Лига чемпионов – это турнир «Реала». Они могут плохо выступать в чемпионате, но в Лиге чемпионов у них исторически всё складывается хорошо», — приводит слова Бегиристайна Marca.

Напомним, первый матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в Мадриде 9 апреля, ответная игра пройдёт в Манчестере 16 апреля.