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Защитник «Манчестер Сити» Аканджи: слова Трента? Он не выигрывал требл

Защитник «Манчестер Сити» Аканджи: слова Трента? Он не выигрывал требл
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Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи ответил на слова вице-капитана «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, ранее сказавшего, что трофеи, выигранные мерсисайдцами, являются более ценными, чем титулы, завоёванные «горожанами», ввиду разных финансовых возможностей клуба

«Слова Александер-Арнольда? Я не знаю, почему он это сказал. Он не может этого говорить, потому что он не выигрывал требл. Это всё, что я могу сказать. Если вы выиграете три титула за один год или пять, как мы, тогда у вас будет право говорить что-то подобное», — приводит слова Аканджи известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, за последние шесть лет «Манчестер Сити» пять раз выиграл чемпионат Англии. За этот период только «Ливерпуль» смог отобрать у «горожан» этот трофей, что произошло в сезоне-2019/2020.

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