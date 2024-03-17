Баклов: мы на выезде обыграли «Спартак», но уже в следующем матче я вернулся в запас

Вратарь «Уфы» Олег Баклов, ранее выступающий в составе «Урала», проанализировал период своих выступлений за екатеринбургский клуб, где он играл с 2018 по 2023 год.

«Будем смотреть объективно: я был футболистом Второй лиги, сыграл там 70 игр. В «Урал» меня брали на перспективу, а не основным вратарём, но при этом я сразу стал вторым номером.

Да, часто говорят, что вратарей не разделяют на первого, второго или третьего. Но в клубе всё равно есть основной и его дублёры. Конкурируя с Годзюром, я ещё не был готов к тому, чтобы сразу быть первым номером.

Через какое-то время у меня появились амбиции, когда я поднял свои навыки и втянулся. Очень хотелось играть, но мне почти не давали шанса. Хотя первым я воспользовался — мы на выезде обыграли «Спартак»! Но уже в следующей игре я вернулся в запас.

Тренеры так решили. Моё мнение: своим шансом я воспользовался сполна. Со «Спартаком» я провёл хорошую игру, команда выиграла. Потом я был не в составе, затем сыграл ещё два матча, где уже допустил ошибки. Видимо, я ещё был слишком молод и посчитал, что в «Урале» ко мне несправедливо отнеслись. Не смог сконцентрироваться на 100%, хоть мы и играли с ЦСКА и «Зенитом», — рассказал Баклов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, в составе первой команды «шмелей» Баклов сыграл шесть матчей, в которых пропустил 11 голов, одну игру завершив «всухую».