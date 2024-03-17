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Вратарь «Уфы» Баклов рассказал, почему не может пока играть за сборную Таджикистана

Вратарь «Уфы» Баклов рассказал, почему не может пока играть за сборную Таджикистана
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Вратарь «Уфы» Олег Баклов, ранее выступавший в составе «Урала», объяснил, почему на текущий момент он не может выступать за сборную Таджикистана, несмотря на то что игрок принял гражданство этой страны.

«Я разговаривал с вице-президентом Федерации футбола Таджикистана, с главным тренером сборной и много с кем ещё. Тренер дал понять, что место в сборной мне никто не гарантирует. Всё будет зависеть только от моей игры.

У них есть Ятимов, который хорошо себя проявил. Если тренерский штаб решит меня вызвать — поеду. Там уже, надеюсь, будет здоровая конкуренция. Но есть нюанс — сейчас я во Второй лиге, а здесь запрещено играть легионерам. Я сказал им, что с лета готов принять футбольное гражданство Таджикистана», — рассказал Баклов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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