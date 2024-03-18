Хаманн — о составе сборной Германии: многое основано на принципе надежды

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Дитмар Хаманн поделился мыслями о выборе состава национальной команды её наставником Юлианом Нагельсманом на мартовские товарищеские матчи с Францией и Нидерландами.

«Прошло 15 месяцев после чемпионата мира, и нечто подобное должно было произойти. Сейчас мы привозим пять, шесть, семь игроков: Фюрих, Антон, Миттельштадт, Ундав, Бесте — отличные игроки, не вопрос, но не думаю, что кто-то из них играл в еврокубках, не говоря уже о международных матчах. Так что многое основано на принципе надежды.

Не думаю, что кто-то из игроков Дортмунда может пожаловаться на своё отсутствие. А игроки «Штутгарта» это заслужили. Однако сейчас времени недостаточно. Из поражений от Турции и Австрии тренер сборной уже сделал свои выводы. Однако хороших выступлений не было. В итоге Нагельсман был вынужден пойти на эту радикальную меру перед последними международными матчами перед домашним чемпионатом Европы.

«Надеюсь, всё пройдёт хорошо. Мы должны увидеть, каково выступление, каков результат. Если это не сработает, то он, вероятно, знает так же мало, как и мы, когда дело касается состава на чемпионат Европы», — приводит слова Хаманна Sky Sport Germany.

Матч с Францией состоится в субботу, 23 марта, и начнётся в 23:00 мск. Товарищеская встреча с Нидерландами пройдёт во вторник, 26 марта. Старт запланирован на 22:45 мск.