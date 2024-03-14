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Нагельсман объявил состав сборной Германии на матчи с Нидерландами и Францией

Нагельсман объявил состав сборной Германии на матчи с Нидерландами и Францией
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман объявил состав на мартовские товарищеские матчи с Францией и Нидерландами. Об этом сообщает пресс-служба бундесманшафт.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В список игроков на ближайшие матчи вошли 26 футболистов:

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Бернд Лено («Фулхэм»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»);

Защитники: Давид Раум, Бенджамин Хенрикс (оба — «Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Антон Вальдемар, Максимилиан Миттельштадт (оба — «Штутгарт»), Жонатан Та («Байер»), Робин Кох («Лидс Юнайтед»), Ян-Никлас Бесте («Хайденхайм»), Йозуа Киммих («Бавария»);

Полузащитники: Джамал Мусиала, Александар Павлович (оба — «Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Паскаль Грос («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Крис Фухрих («Штутгарт»), Флориан Вирц, Роберт Андрих (оба — «Байер»);

Нападающие: Дениз Ундав («Штутгарт»), Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»).

Матч с Францией состоится в субботу, 23 марта, и начнётся в 23:00 мск. Товарищеская встреча с Нидерландами пройдёт во вторник, 26 марта. Старт запланирован на 22:45 мск.

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