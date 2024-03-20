Гришин: Россия и Сербия не испытывают давления — будет остроатакующий футбол

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче сборных России и Сербии. Игра пройдёт 21 марта в Москве. Стартовый свисток — в 20:00 мск.

«Наконец-то национальная команда России встретится с очень сильным соперником. Поэтому хочется посмотреть, как наши футболисты проявят себя на фоне сборной, за которую играют люди из хороших чемпионатов. Буду болеть за красивый футбол и хочется посмотреть на атакующий футбол со стороны обеих команд.

Валерий Георгиевич Карпин всегда настраивает свои команды играть в атаку, и сербы тоже не привыкли играть от обороны, поэтому будет остроатакующий футбол. Зрители приходят на стадион, чтобы посмотреть голы, и поэтому для меня лучше, чтобы сыграли со счётом 3:3, а не 0:0. Обе команды не испытывают давления, потому что это товарищеская игра и футболисты не будут играть на результат», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.