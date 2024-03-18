Россия — Сербия. Влахович подкинет Карпину проблем

21 марта состоится товарищеский матч Россия — Сербия. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу россиян можно с коэффициентом 2.55. Успех сербов оценён в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Россия — Сербия 21 марта 2024 года

Аналитики уверены, что матч Россия — Сербия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Россия — Сербия (21.03.2024)

Клубный футбол ушёл на небольшой перерыв, уступив место матчам сборных. 21 марта состоится товарищеская встреча, в которой померяются силами сборные России и Сербии. Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

После отстранения от участия в международных турнирах жизнь сборной России сильно изменилась. Валерий Карпин вызывал на товарищеские матчи много перспективной молодёжи и экспериментировал. Отсутствие отлаженной системы негативно сказывалось на качестве и результатах.

Затем в соперниках стали чаще попадаться сильные команды. Мотивации стало больше, и тренер начал чаще вызывать выступающих на клубном уровне за рубежом футболистов. Вопрос только в том, не слишком ли поздно? Нехватка сыгранности наверняка скажется на течении и результате предстоящего матча.

На мартовские сборы Карпин вызвал практически всех выступающих за границей россиян — Юрия Лодыгина, Андрея Лунёва, Александра Головина, Арсена Захаряна, Далера Кузяева и Алексея Миранчука. Пятеро из шести футболистов проводят шикарные сезоны. Исключение — экс-полузащитник «Динамо». У него возникли проблемы с освоением в «Реале Сосьедад».

Лунёв был в шаге от того, чтобы помочь «Карабаху» сенсационно выбить «Байер» из Лиги Европы. Головин трижды подряд признавался лучшим игроком месяца в «Монако». Кузяев стал одним из лидеров «Гавра», а Алексей Миранчук вошёл в топ-3 игроков «Аталанты» по результативности в 2024 году (2+5 в 14 матчах).

В целом комплектация состава на матч с Сербией весьма неплохая. Хотя несколько вопросов к ней всё же имеется. Например, почему вне заявки оказался Максим Глушенков. В 28 матчах во всех турнирах он забил восемь мячей и отдал столько же голевых передач. Карпин заявил, что игрок его не устраивает. По его мнению, футболисту нужно прибавлять.

Сербы тоже не стали мелочиться. На контрольную встречу с Россией они заявили состав, очень близкий к тому, который выступал на чемпионате мира в Катаре и в квалификации на Евро-2024. Изменений мало, но в их числе — вызов защитника ЦСКА Милана Гаича. В 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне в этом сезоне он забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

В финальный раунд чемпионата Европы в Германии сборная Сербии добыла путёвку, заняв второе место в группе. В восьми встречах она уступила только Венгрии (дважды 1:2). Также «белые орлы» сыграли вничью с Болгарией (2:2 и 1:1). Победили они Литву (2:0 и 3:1) и Черногорию (2:0 и 3:1).

Примечательно, что только в пяти из восьми этих встреч принял участие Душан Влахович. Зато он получил вызов на матч с Россией и подходит к игре в фантастическом тонусе. В последних 10 встречах в Серии А 24-летний нападающий «Ювентуса» забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Также проводит отменный сезон Александр Митрович, тоже получивший вызов на встречу со сборной России. В 21 игре в чемпионате Саудовской Аравии он записал на свой счёт 20 мячей и пять ассистов. Ещё он забил восемь голов и отдал две результативные передачи в 10 матчах Лиги чемпионов АФК.

Так как это товарищеский матч, предсказать победителя трудно. Наиболее оптимальным вариантом для ставки видится «обе забьют» за коэффициент 1.90. Сборная России забила в каждой из восьми последних контрольных встреч, но и сама пропустила в пяти из них.

«Белые орлы» в последних 20 матчах во всех турнирах (включая товарищеские встречи) забили целых 38 мячей, но и пропустили немало — 22. Сдаётся, Влахович и Митрович выявят ряд проблем в игре подопечных Валерия Карпина. Футболистов такого уровня в соперниках у них не было давно.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Россия — Сербия 21 марта 2024 года

Если бы Карпин раньше начал наигрывать текущий состав в товарищеских матчах, уверенности в победе сборной в грядущем матче было бы больше. Поддержка родных трибун наверняка даст футболистом дополнительный импульс, но его может не хватить. Лидеры сборной Сербии набрали отличную форму. Они очень много забивают. Впрочем, «белые орлы» также нередко пропускают. Думаем, лучше всего проверить голы с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.