Судьи матча молодёжной сборной России опоздали на игру на 20 минут

В эти минуты проходит товарищеский матч между уругвайской командой «Насьональ U21» и молодёжной сборной России. Игра должна была начаться в 16:00 по московскому времени, но стартовала в 16:20 из-за опоздания судейской бригады. Об этом сообщил комментатор Сергей Дурасов в эфире телеканала «Матч Премьер».
Встреча проводится на стадионе «Лос-Сеспедес» в Монтевидео (Уругвай). Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». На 18-й минуте игры Кирилл Глебов открыл счёт с передачи Никиты Салтыкова — 1:0 в пользу россиян.
Стартовый состав молодёжной сборной России на матч с командой «Насьональ U21»: Худяков, Бозов, Пузанов, Рожков, Бардачёв, Васильев, Глебов, Ишков, Салтыков, Смелов, Быковский.
- 23 марта 2024
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