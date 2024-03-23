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Судьи матча молодёжной сборной России опоздали на игру на 20 минут

Судьи матча молодёжной сборной России опоздали на игру на 20 минут
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В эти минуты проходит товарищеский матч между уругвайской командой «Насьональ U21» и молодёжной сборной России. Игра должна была начаться в 16:00 по московскому времени, но стартовала в 16:20 из-за опоздания судейской бригады. Об этом сообщил комментатор Сергей Дурасов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Встреча проводится на стадионе «Лос-Сеспедес» в Монтевидео (Уругвай). Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». На 18-й минуте игры Кирилл Глебов открыл счёт с передачи Никиты Салтыкова — 1:0 в пользу россиян.

Стартовый состав молодёжной сборной России на матч с командой «Насьональ U21»: Худяков, Бозов, Пузанов, Рожков, Бардачёв, Васильев, Глебов, Ишков, Салтыков, Смелов, Быковский.

Товарищеские матчи U21 - 2024 . Товарищеские матчи U21
23 марта 2024, суббота. 16:20 МСК
Насьональ М U21
Монтевидео
2-й тайм
1 : 4
Россия U21
0:1 Глебов – 18'     0:2 Быковский – 28'     0:3 Быковский – 30'     1:3     1:4 Быковский – 63'    
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