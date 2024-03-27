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Лысцов объяснил неудачный дебют в Лиге чемпионов за «Локомотив»

Лысцов объяснил неудачный дебют в Лиге чемпионов за «Локомотив»
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Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов в эксклюзивном интервью «Чемпионату» высказался о своём дебюте в составе московского «Локомотива». Он вышел на поле в матче с «РБ Зальцбург», когда железнодорожники проиграли со счётом 1:3.

— Особенно обидно было, когда наконец-то предоставился шанс в Лиге чемпионов. И я даже близко не сыграл на том уровне, на котором могу. Был мандраж, не справился психологически — не удался мне этот матч («Локомотив» — «Ред Булл» — 1:3. — Прим. «Чемпионата»). Но ощутить эмоции от дебюта в ЛЧ всё равно было прекрасно.

— Перенервничал?
— Да. Но игрока по-разному можно настроить на большой матч. Одно дело — поддержать словесно, сказать: «Выйди, не переживай». А я этой поддержки вообще не чувствовал. Из-за этого, возможно, и не проявил себя нужным образом. Опять же это только моя вина. Я футболист, мне даются шансы, и я должен сам совладать со своими эмоциями, выйти и показать себя. В футбол хотят играть миллионы, и каждый должен самостоятельно себя проявлять и выдерживать конкуренцию. Винить мне некого, кроме самого себя.

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