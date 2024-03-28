Тренер ЦСКА Федотов рассказал, в чём современный футбол становится похожим на хоккей

Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов объяснил, в каких компонентах современный футбол становится похожим на хоккей.

«Ничто не стоит на месте. Как рассказывают, доказывают специалисты, футбол становится интенсивнее. Мы видели старые [видео], где футболист на месте показывает финты, все смотрят со стороны (смеётся). По своей сути футбол не меняется, мы видим все компоненты, которые присущи современному футболу. Прессинг, конечно, был. Атака, оборона, переходные фазы. В этом плане ничего не изменилось.

Футбол становится на данный момент более скоростно-силовым, более похожим на хоккей. На мой взгляд, не зря появились пять замен. Интенсивность требует её поддержания. Возможности человека небезграничны, календари настолько плотно, что, мне кажется, не за горами и увеличение количества замен. Мы же в хоккее это видим. 40-50 секунд – и смена, поддержание темпа этого ураганного на протяжении трёх периодов. Далее через день они снова играют, показывают тот же темп. Раз футбол движется в этом направлении, есть какой-то резон», — сказал Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.