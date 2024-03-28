В ЦСКА опровергли информацию о продлении контракта с главным тренером Федотовым

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что информация о скором продлении контракта с главным тренером клуба Владимиром Федотовым не соответствует действительности.

«Странный «инсайд», неверный и непонятный. В клубе и разговора не было на эту тему. У Владимира Валентиновича действующий контракт ещё на 1,5 года, поэтому вопрос неактуален», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее интернет-портал Metaratings сообщил, что ЦСКА близок к подписанию нового контракта с Федотовым по схеме «2+1».

57-летний Федотов работает в ЦСКА с июня 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством армейцы смогли завоевать Кубок России и занять второе место в турнирной таблице РПЛ.