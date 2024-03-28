Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Федотов ответил на вопрос, есть ли у него любимчики в ЦСКА

Владимир Федотов ответил на вопрос, есть ли у него любимчики в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, есть ли у него любимчики в команде. Специалист подчеркнул, что к каждому футболисту должно быть справедливое отношение.

«Есть ли у меня любимчики в команде? Здесь понятно, что зрителям, наблюдая со стороны, скажем так, наверное, им может показаться. К каждому футболисту с нашей стороны должно быть справедливое отношение. Да, со стороны может показаться, что так, таким образом, но это же и наше видение. И мы с ними проводим большую часть [времени]. Мы знаем о них буквально, как говорится, всё. И со стороны порой мы слышим – здесь тренер ошибся, это надо было вот так, надо было вот так», — сказал Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Материалы по теме
«ЦСКА нацелен на победу в любом матче». Федотов — о целях на остаток сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android