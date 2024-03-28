Владимир Федотов ответил на вопрос, есть ли у него любимчики в ЦСКА

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, есть ли у него любимчики в команде. Специалист подчеркнул, что к каждому футболисту должно быть справедливое отношение.

«Есть ли у меня любимчики в команде? Здесь понятно, что зрителям, наблюдая со стороны, скажем так, наверное, им может показаться. К каждому футболисту с нашей стороны должно быть справедливое отношение. Да, со стороны может показаться, что так, таким образом, но это же и наше видение. И мы с ними проводим большую часть [времени]. Мы знаем о них буквально, как говорится, всё. И со стороны порой мы слышим – здесь тренер ошибся, это надо было вот так, надо было вот так», — сказал Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.

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