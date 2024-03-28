«ЦСКА нацелен на победу в любом матче». Федотов — о целях на остаток сезона

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Владимир Федотов высказался о целях команды на остаток сезона-2023/2024.

«Во-первых, мы всегда нацелены, как говорится, на лучшее. Команда нацелена на победу в любом матче. Да, бывает, получается, бывает – не получается. И болельщик, я думаю, что вот тот главный оценщик того действия, которое происходит на футбольном поле. Наша задача в этом плане — дать хорошее отношение, прежде всего самозабвенное, до конца, до упора, с этой страстью.

Зрители оценивают. Зрители оценивают. В этом должны мы быть, как говорится, футбол для болельщиков. Не устану повторять, но это так. Но это так. И это то, что двигает нами», — сказал Владимир Федотов в интервью пресс-службе ПФК ЦСКА.

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