Таранов: «Крыльям» будет очень сложно остановить «Зенит» — команда ставит высокие цели

Бывший центральный защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о грядущем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарский клуб встретится с «Зенитом». Игра состоится 30 марта.

«Я думаю, «Крыльям Советов» будет очень сложно остановить «Зенит». «Зенит» находится в хорошей форме, в отличие от других клубов, и поэтому является самой сильной командой РПЛ на сегодняшний день. Плюс в составе столько высококвалифицированных футболистов. Я думаю, когда такая команда, как «Зенит», ставит перед собой высокие цели, для них нет разницы, на каком стадионе играть. Амбиции выходят на первый план», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Крылья Советов» — «Зенит» начнётся в 14:00 мск.