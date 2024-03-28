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Таранов: «Крыльям» будет очень сложно остановить «Зенит» — команда ставит высокие цели

Таранов: «Крыльям» будет очень сложно остановить «Зенит» — команда ставит высокие цели
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Бывший центральный защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о грядущем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарский клуб встретится с «Зенитом». Игра состоится 30 марта.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, «Крыльям Советов» будет очень сложно остановить «Зенит». «Зенит» находится в хорошей форме, в отличие от других клубов, и поэтому является самой сильной командой РПЛ на сегодняшний день. Плюс в составе столько высококвалифицированных футболистов. Я думаю, когда такая команда, как «Зенит», ставит перед собой высокие цели, для них нет разницы, на каком стадионе играть. Амбиции выходят на первый план», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Крылья Советов» — «Зенит» начнётся в 14:00 мск.

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