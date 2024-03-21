Таранов: интересно посмотреть, насколько хорошо сборная России выглядит на фоне Сербии

Бывший футболист Иван Таранов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Карпин сказал, что Сербия – самый сильный соперник за последние несколько лет. Наверное, трудно с ним не согласиться, потому что, судя по последним сыгранным матчам, соперники были другого уровня, в отличие от Сербии. Интересно посмотреть и понаблюдать, насколько хорошо мы сейчас выглядим на фоне такого соперника. Конечно, это не самый сильный соперник, на мой взгляд, но за последнее время сборная России потеряла игровой тонус в матчах с такими сильными командами.

Я не думаю, что команды закроются, потому что матч товарищеский и каждая сборная захочет показать свои лучшие качества, атакуя, а не отсиживаясь в обороне. Болельщик всегда считается 12-м игроком, и поэтому есть некое преимущество у сборной России, потому что она играет дома», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч сборная Россия — сборная Сербии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Встреча начнётся в 20:00 мск.