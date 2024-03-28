Баранник — о матче «Локомотива» с «Краснодаром»: это будет нечто вроде финала

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о предстоящем матче столичного клуба с «Краснодаром».

«Я думаю, игра будет определяющей для обеих команд. У «Локомотива» сейчас не очень стабильное положение, разные разговоры идут по тренеру Галактионову. Поэтому для соперников это будет нечто вроде финала. Тот, кто выиграет, поверит в себя. У «Локомотива» — хороший состав, он может играть лучше, чем в первых матчах после зимнего перерыва. Как подействует на игроков «Краснодара» приход нового тренера, сейчас никто не может сказать. У каждого футболиста какие-то свои чувства к старому тренеру, к новому тренеру. Это дополнительная интрига. «Краснодар» в случае победы будет продолжать претендовать на первое место, «Локомотив» — на то, чтобы оказаться в лидирующей группе», – приводит слова Баранника «РБ Спорт».

Московский «Локомотив» проведёт матч с «Краснодаром» 31 марта на «РЖД Арене» в 19:30 мск. На данный момент железнодорожники располагаются на пятой строчке таблицы Российской Премьер-Лиги с 32 очками, набранными в 20 встречах. «Краснодар» занимает второе место с 39 очками при аналогичном количестве матчей.