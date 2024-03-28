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Булыкин: «Локо» и «Краснодар» будут биться за результат, командам очень важно забрать очки

Булыкин: «Локо» и «Краснодар» будут биться за результат, командам очень важно забрать очки
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между железнодорожниками и «Краснодаром».

«В матче «Локомотив» — «Краснодар» будет хорошая игра. Для обеих команд очень важно забрать очки в этой игре, поэтому они будут биться за результат, и многое решит, у кого будет больше желания. Команды плюс-минус равны, а «Локомотив» имеет преимущество, так как будет играть на своём стадионе. Поэтому посмотрим, как хорошо получится сыграть у команд», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится в Москве 31 марта. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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