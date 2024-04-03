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Михаил Кержаков: «Зенит» больше не имеет права терять очки в РПЛ

Михаил Кержаков: «Зенит» больше не имеет права терять очки в РПЛ
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Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков после победы в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (2:1) высказался о положении клуба в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Весной был маленький отрезок. Хорошо, что конкуренты тоже теряют очки, как и мы. Но я думаю, что мы больше не имеем право терять очки», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 21 сыгранного матча в Российской Премьер-Лиге Санкт-Петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Сергея Семака имеют в своём активе 41 очко. «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками. На третьем месте находится московское «Динамо». Бело-голубые набрали 38 очков.

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