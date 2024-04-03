Тренер сборной Казахстана Адиев отреагировал на информацию о скором назначении в «Ахмат»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал информацию о предстоящем назначении на аналогичный пост в «Ахмате», на котором он может заменить Мирослава Ромащенко.

«Ахмат»? Пока без комментариев. Скоро всё сами узнаете», — приводит слова Адиева «Спорт день за днём».

46-летний Адиев работал в сборной Казахстана с апреля 2022 года. В «Ахмате» уроженец Грозного работал трижды. С 2013 по 2017 год Адиев был главным тренером «Ахмата-2», а с декабря 2017-го по июнь 2018-го, а также в октябре 2019 года работал в тренерском штабе основной команды «Ахмата».

Мирослав Ромащенко стал главным тренером «Ахмата» в августе 2023 года. В нынешнем сезоне коллектив из Грозного набрал 20 очков в 21 матче Российской Премьер-Лиги, занимая 12-е место в турнирной таблице.