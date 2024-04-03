Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ахмате» отреагировали на слухи о возможном назначении Адиева главным тренером

В «Ахмате» отреагировали на слухи о возможном назначении Адиева главным тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на слухи о возможном назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера команды. Функционер заявил, что не имеет никакой информации о потенциальном назначении Адиева. Также Газзаев поддержал нынешнего главного тренера грозненцев Мирослава Ромащенко, но подчеркнул, что руководство и болельщики недовольны результатами команды.

«Слухи о возможном назначении Адиева? Я понятия не имею об этом. Да, руководство и болельщики недовольны результатом команды. Но у «Ахмата» есть главный тренер — Мирослав Ромащенко. И он готовит команду к предстоящим играм. Мы уверены, что он справится, больше добавить нечего», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, сейчас «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков в 21 матче.

Материалы по теме
Попов: Адиев сделал в сборной Казахстана команду, которая в него поверила
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android