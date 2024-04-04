Роман Зобнин: матчи с ЦСКА и «Зенитом» по принципиальности на одном уровне

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после поражения от «Зенита» (1:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сравнил принципиальность противостояния с сине-бело-голубыми и с московским ЦСКА. Напомним, подопечные Сергея Семака одержали волевую победу со счётом 2:1. Дублем в составе гостей отметился 18-летний Педро, у хозяев отличился Манфред Угальде.

— Матчи с «Зенитом» стали принципиальными или всё же ЦСКА на первом месте?

— Они сейчас на одном уровне. Оба соперника принципиальны. «Зенит» стал принципиальным, потому что они постоянно побеждают и становятся чемпионами, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.