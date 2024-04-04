Роман Зобнин оценил шансы «Спартака» в ответном матче Кубка России с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после поражения в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2) поделился мыслями о предстоящей ответной встрече между командами.

— Есть ли шанс выиграть в Петербурге?

— Шансы всегда есть. Впереди матч с «Динамо» — настраиваемся на него, а дальше будем думать. Когда придёт время, будем думать о Питере», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России подопечные Сергея Семака одержали волевую победу со счётом 2:1. Дублем в составе гостей отметился 18-летний Педро, у хозяев отличился Манфред Угальде. Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Начало игры запланировано на 16:00 по московскому времени.