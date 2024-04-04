Роман Зобнин рассказал, сказывается ли на игре «Спартака» отсутствие Промеса

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о том, сказывается ли на красно-белых отсутствие нападающего Квинси Промеса.

«Отсутствие Промеса сказывается на атаке «Спартака», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

29 февраля Квинси Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим футболиста не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.

Напомним, в текущем сезоне Промес сыграл за «Спартак» 21 матч в различных турнирах, где забил восемь голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до июня 2024 года.