Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Зобнин рассказал, сказывается ли на игре «Спартака» отсутствие Промеса

Роман Зобнин рассказал, сказывается ли на игре «Спартака» отсутствие Промеса
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о том, сказывается ли на красно-белых отсутствие нападающего Квинси Промеса.

«Отсутствие Промеса сказывается на атаке «Спартака», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

29 февраля Квинси Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим футболиста не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.

Напомним, в текущем сезоне Промес сыграл за «Спартак» 21 матч в различных турнирах, где забил восемь голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до июня 2024 года.

Материалы по теме
Зобнин: на Зиньковском не сказывается, что его ставят на место Промеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android