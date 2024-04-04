Мирослав Ромащенко покинул «Ахмат» после вылета из Кубка России

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко подал в отставку после поражения от «Оренбурга» (0:1) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Об этом 50-летний специалист объявил на послематчевой пресс-конференции.

«В раздевалке после матча подвели с ребятами краткие итоги игры. Мы пообщались с руководством клуба, я попросил об отставке, президент клуба её принял. Думаю, это решение будет правильным, с учётом того, что остаётся девять матчей до конца сезона. Надеемся, что это даст команде импульс, какие-то новые эмоции. Также надеюсь, что этот шаг пойдёт на пользу команде и за счёт новых эмоций удастся решить задачу в этом тяжёлом сезоне», — приводит слова Ромащенко пресс-служба клуба.

Грозненцы приняли отставку Ромащенко.

«Мы благодарим Мирослава Юрьевича за работу в клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, Ромащенко работал в «Ахмате» с августа 2023 года.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Магомед Адиев 5 апреля возглавит клуб из Грозного.