Магомед Адиев станет главным тренером «Ахмата»

Магомед Адиев завтра подпишет контракт с «Ахматом» и будет представлен как главный тренер команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно о том, что 50-летний Мирослав Ромащенко подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата». Грозненский клуб принял отставку специалиста. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Отметим, что Адиев сейчас является главным тренером сборной Казахстана. До этого российский специалист уже работал в грозненском клубе в качестве ассистента.

Напомним, после 21 матча в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Ромащенко возглавил клуб в августе 2023 года.