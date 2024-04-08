Александр Мостовой: «Спартак» не может — Лещук поможет

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 7 апреля 2024 года. Она завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

«Спартак» не может — Лещук поможет. Я удивлён, что после матча с «Ростовом» он играл. После матча Абаскаль ещё заявил, что «Спартак» заслуженно выиграл. Как заслуженно?! Там при счёте 1:0 Тюкавин выходил один в один, а у «Спартака» вообще моментов не было. Абаскаль другой футбол смотрел? Счёт не отражает игру. «Динамо» не теряет шансы на чемпионство, но они сильно осложнили себе задачу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте