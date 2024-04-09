Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем тренера «Арсенала» Артеты

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Лондонский «Арсенал» в скором времени может продлить контракт с нынешним главным тренером команды Микелем Артетой. Обе стороны заинтересованы в этом.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ и продолжает свой путь в Лиге чемпионов, где в 1/4 финала турнира встретится с мюнхенской «Баварией». Одним из главных авторов успехов «канониров» является главный тренер команды Микель Артета. Известный инсайдер Фабрицио Романо в подкасте MenInBlazers сообщил, что Арсенал и 42-летний испанский специалист вскоре могут подписать новый контракт.

«Ожидается, что «Арсенал» и Артета очень скоро обсудят новый долгосрочный контракт, потому что для всех заинтересованных сторон приоритетом является продолжение совместной работы», — заявил журналист.

Сегодня в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет с «Баварией». Матч начнётся в 22:00 мск.

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