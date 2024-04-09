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Нахушев: надеюсь, новый контракт Чалова пойдёт на пользу ЦСКА и Фёдору

Нахушев: надеюсь, новый контракт Чалова пойдёт на пользу ЦСКА и Фёдору
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Бывший футболист Российской Премьер-Лиги Руслан Нахушев прокомментировал продление контракта нападающего Фёдора Чалова с московским ЦСКА. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

«Я думаю, продление контракта с Чаловым — это плюс для ЦСКА и для Фёдора. Тут всё очевидно, он — лидер команды и нападающий, который приносит много пользы. В своё время у Чалова был спад. Это было связано с тем, что он хотел уехать за границу, но что-то не срослось. Потом пришёл в себя и переподписал контракт, который, надеюсь, пойдёт на пользу ЦСКА и ему самому.

Уйдёт или нет, посмотрим. Возможно, срок продления контракта на полгода связан с тем, что Чалов держит в голове какой-то вариант ухода», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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