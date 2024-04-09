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Игрок ЦСКА Чалов: рад, что в долгих переговорах с клубом достигли компромисса

Игрок ЦСКА Чалов: рад, что в долгих переговорах с клубом достигли компромисса
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями после продления контракта с красно-синими до конца сезона-2024/2025.

«С новой традиционной фотографией меня.

Рад, что в долгих переговорах с клубом достигли компромисса, как и всегда, наши цели сохраняются!)

Семья — это важно,
Уважение — это важно,
Футбол — это важно», — написал Чалов в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Фёдора Чалова

Фото: Телеграм-канал Фёдора Чалова

Фото: Телеграм-канал Фёдора Чалова

Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл за ЦСКА 251 матч, где забил 85 голов и отдал 43 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего российского форварда в € 12 млн.

Напомним, московский ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (44 очка), который также является действующим чемпионом страны.

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