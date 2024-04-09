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«Арсенал» — «Бавария»: Кейн реализовал пенальти и вывел гостей вперёд на 32-й минуте

«Арсенал» — «Бавария»: Кейн реализовал пенальти и вывел гостей вперёд на 32-й минуте
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Сегодня, 9 апреля 2024 года, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Игра проводится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Матч начался в 22:00 московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
2-й тайм
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Сака – 12'     1:1 Гнабри – 18'     1:2 Кейн – 32'    

На 12-й минуте матча лондонцы вышли вперёд. В их составе забил Букайо Сака.

Спустя шесть минут гости сравняли счёт усилиями Сержа Гнабри.

На 32-й минуте вышли вперёд уже мюнхенцы. С пенальти забил Гарри Кейн.

Отметим, что в предыдущий раз команды играли друг с другом в рамках Лиги чемпионов в 2017 году. Тогда на стадии 1/8 финала сильнее оказалась «Бавария» (5:1 и 5:1). Летом 2019 года «Арсенал» играл с «Баварией» в рамках товарищеского турнира «Международный кубок чемпионов». Победу во встрече одержали «канониры» (2:1).

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона «Арсенал» играл с «Порту», а «Бавария» — с итальянским «Лацио».

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