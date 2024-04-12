Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран отреагировал на решение КДК наказать его годом испытательного срока за мат.

«Я немножко шокирован всей этой историей. Дали 50 тысяч штрафа, две игры дисквалификации условно и ещё год условно — за что? За одно матерное слово, вылетевшее на эмоциях? Я признаю, что произнёс его, и извиняюсь за это. Но это даже не было обращение к кому-то лично! Слово-паразит, использованное как междометие. Так и футболисты в пылу борьбы, бывает, ругаются, и вне поля — что же их, казнить за это?

Представьте ситуацию: я после нервной игры иду в раздевалку. И футболисты кипят, и тренеры, понятно, тоже. Мы же должны были как минимум не проиграть «Краснодару», а могли и выиграть. Плюс потеряли из-за тяжёлой травмы основного футболиста — Костю Марадишвили. Естественно, все расстроены. Ведь что такое футбол? Эмоции. Но я же не на стадионе их выплеснул, в присутствии женщин или детей, а в подтрибунном помещении. Просто шёл и сам с собой разговаривал.

Я понимаю, когда дисквалификации выносят на основании записей судей, делегата, инспектора РФС — это официальные лица. Но в моём случае ничего же этого не было. Только какое-то видео с телефона, снятое откуда-то издалека. Так можно теперь за любое слово наказать. Или за пост в соцсетях», — сказал Юран в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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