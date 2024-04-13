Адиев: было бы большой слабостью, если бы я убежал из «Ахмата» после поражения 1:7

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о возможном уходе из клуба после разгромного поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Напомним, калининградцы одержали победу со счётом 7:1.

«Было бы большой слабостью с моей стороны, если бы я убежал сейчас и написал заявление об увольнении. Таких можно хоть 10 написать, но на сегодняшний день я не вижу, чтобы моя отставка могла улучшить положение дел для клуба. Я призван сюда решить ряд проблем, и мы с тренерским штабом постараемся сделать всё для этого.

Впереди много работы. Контракт до конца чемпионата, и, надеюсь, я как тренер смогу выправить ситуацию. Готов принять как хорошее, так и плохое», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Напомним, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев возглавил грозненский «Ахмат» 5 апреля. Отметим, что тренер совмещает работу в клубе и в национальной команде. Адиев возглавляет сборную Казахстана с 2022 года. Команда под его руководством вышла в раунд плей-офф отбора к чемпионату Европы — 2024, где уступила сборной Греции.

После 23 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице, уступив 13-ю строчку «Балтике», заработавшей аналогичное количество очков.