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Адиев: было бы большой слабостью, если бы я убежал из «Ахмата» после поражения 1:7

Адиев: было бы большой слабостью, если бы я убежал из «Ахмата» после поражения 1:7
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о возможном уходе из клуба после разгромного поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Напомним, калининградцы одержали победу со счётом 7:1.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 7
Балтика
Калининград
0:1 Энрикес – 4'     0:2 Фернандес – 7'     0:3 Ковалёв – 10'     0:4 Лисакович – 34'     0:5 Фернандес – 41'     1:5 Ковачев – 75'     1:6 Фернандес – 84'     1:7 Кузьмин – 89'    

«Было бы большой слабостью с моей стороны, если бы я убежал сейчас и написал заявление об увольнении. Таких можно хоть 10 написать, но на сегодняшний день я не вижу, чтобы моя отставка могла улучшить положение дел для клуба. Я призван сюда решить ряд проблем, и мы с тренерским штабом постараемся сделать всё для этого.

Впереди много работы. Контракт до конца чемпионата, и, надеюсь, я как тренер смогу выправить ситуацию. Готов принять как хорошее, так и плохое», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».

Напомним, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев возглавил грозненский «Ахмат» 5 апреля. Отметим, что тренер совмещает работу в клубе и в национальной команде. Адиев возглавляет сборную Казахстана с 2022 года. Команда под его руководством вышла в раунд плей-офф отбора к чемпионату Европы — 2024, где уступила сборной Греции.

После 23 матчей чемпионата России грозненский «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице, уступив 13-ю строчку «Балтике», заработавшей аналогичное количество очков.

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