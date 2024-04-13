«Локомотив» — ЦСКА: железнодорожники забили третий мяч в ворота гостей

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступает Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 3:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 66-й минуте после навеса Максима Глушенкова забил защитник «Локомотива» Лукас Фассон.

После 22 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 36 очков и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА также заработал 36 очков, но расположился на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре красно-синие разгромили железнодорожников со счётом 4:1. В составе ЦСКА голами отметились Фёдор Чалов, Милан Гаич и Максим Мухин, оформивший дубль. Единственный гол «Локомотива» забил Егор Погостнов.