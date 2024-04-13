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Сочи — Спартак, прямая онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ, где смотреть, 13 апреля 2024

Дерби, Абаскаль против соотечественника и бойня за выживание. 24-й тур РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
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24-й тур РПЛ
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В каждой из встреч есть интрига!

Сегодня, 13 апреля, в РПЛ состоятся матчи 24-го тура. «Сочи» примет «Спартак», «Балтика» приедет в гости к «Ахмату», «Локомотив» и ЦСКА сойдутся в дерби. Ещё сыграют «Краснодар» и «Зенит», но это в другом лайве.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Красно-белые при Гильермо Абаскале спокойно играют с сочинцами – почти всегда побеждают, но без россыпи голов, и не уступают в счёте. У черноморцев, кстати, интересная серия – пять ничьих подряд. А москвичам тоже особо нечем гордиться: всего две победы на аналогичном отрезке. Интересно, что данная вывеска – это ещё и дуэль испанских тренеров – Абаскаля и Роберта Морено.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А в Грозном совсем другие сюжетные повороты. Там «Ахмат» и «Балтика» будут биться за важнейшие в деле спасения от вылета очки. Хозяева сейчас на 13-м месте, а гости – на предпоследнем. Так что мясорубка наверняка будет нешуточная. Особенно если вспомнить, что на дистанции последних шести туров у команд почти одинаковые показатели: по три поражения, две победы у «Ахмата», одна у «Балтики», одна ничья у первых и две – у вторых.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дерби – вещь в себе, а потому матч подобного статуса интересен априори. у ЦСКА и «Локо» по 36 очков, они идут вместе в топ-5 и имеют амбиции оказаться выше. Но стабильным набором очков не может похвастать ни одна из команд. В первом круге армейцы разгромили железнодорожников 4:1 – у команды Михаила Галактионова есть все основания отомстить парням Владимира Федотова.

В чемпионате России много интересного:
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