Главный тренер «Монако» заявил, что у команды нет игрока с набором качеств Головина

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал травму российского полузащитника монегасков Александра Головина.

«Конечно, у нас нет таких футболистов, которые бы обладали полным набором качеств, которыми владеет Голо, но у нас есть возможность его заменить. Место в старте вполне могут занять Элиэсс и Манес, которые сейчас находятся в отличной форме, также на его позиции может сыграть Такуми. Не стоит забывать, что у нас есть возможность перестроиться на схему с двумя форвардами. Мы ещё подумаем, как будет лучше поступить», — приводит слова Хюттера пресс-служба «Монако».

В текущем сезоне французской Лиги 1 27-летний Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету две игры в Кубке Франции.