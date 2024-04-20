Футболист «Монако» оценил влияние Головина на выступления команды

Футболист «Монако» Денис Закария прокомментировал травму российского полузащитника монегасков Александра Головина.

«Уверен, что Головин для нас очень важный игрок, обладающий прекрасными качествами. Но у нас в составе есть и другие очень хорошие игроки, поэтому я убеждён, что тот, кто его заменит, сможет нам помочь.

В этой команде и так уровень очень высокий, поэтому, когда мы теряем игрока такого типа, это, конечно, грустно, но команда должна суметь компенсировать этот недостаток. Александр — один из игроков, которые больше всех бегают по полю, он много работает для команды», — приводит слова Закарии пресс-служба «Монако».

В текущем сезоне французской Лиги 1 27-летний Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету две игры в Кубке Франции.