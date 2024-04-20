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Футболист «Монако» оценил влияние Головина на выступления команды

Футболист «Монако» оценил влияние Головина на выступления команды
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Футболист «Монако» Денис Закария прокомментировал травму российского полузащитника монегасков Александра Головина.

«Уверен, что Головин для нас очень важный игрок, обладающий прекрасными качествами. Но у нас в составе есть и другие очень хорошие игроки, поэтому я убеждён, что тот, кто его заменит, сможет нам помочь.

В этой команде и так уровень очень высокий, поэтому, когда мы теряем игрока такого типа, это, конечно, грустно, но команда должна суметь компенсировать этот недостаток. Александр — один из игроков, которые больше всех бегают по полю, он много работает для команды», — приводит слова Закарии пресс-служба «Монако».

В текущем сезоне французской Лиги 1 27-летний Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету две игры в Кубке Франции.

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