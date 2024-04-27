Стали известны подробности возможного трансфера Хвичи Кварацхелии в «Барселону»

«Барселона» заинтересована в трансфере вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Как ранее сообщалось, смена решения главного тренера «Барселоны» Хави увеличила шансы на переход грузинского игрока. Испанец является поклонником Хвичи, и хотел бы иметь его в своей команде.

По сведениям источника, агент Кварацхелии Мамука Джугели на следующей неделе встретится с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить контракт своего клиента. Вероятно, Джугели сообщит президенту о намерении Хвичи покинуть команду.

Напомним, в нынешнем сезоне вингер принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.