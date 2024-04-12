Хвича Кварацхелия: единственное, на что я готов променять пиццу, это хачапури

Вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал о своём отношении к итальянской кухне.

«Когда моя семья приезжает ко мне в гости, я всегда беру их на стадион. Мы всегда выходим на улицу, чтобы перекусить, насладиться пиццей, пастой и так далее. Мои родные любят итальянскую кухню, она одна из лучших в мире. Единственное, на что я бы променял пиццу и пасту, — это хачапури, классическое грузинское блюдо», — приводит слова Кварацхелии журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.