Иван Ракитич: Месси мог бы стать лучшим левым защитником в мире

Полузащитник «Аль-Шабаба» Иван Ракитич вспомнил о времени выступлений в «Барселоне» с Лионелем Месси, оценив таланты аргентинца.

«Месси мог бы стать лучшим левым защитником в мире, если бы захотел. Он лучший капитан для того, чтобы сказать тебе, что ты должен делать на поле, он был уникальным, другим», – цитирует Ракитича Mundo Deportivo.

Напомним, Иван Ракитич выступал за сине-гранатовых с 2014 по 2020 год.

Лионель Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет € 30 млн.