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Насри: будь Роналдо и Роналдиньо серьёзнее, они бы затмили Месси и Криштиану

Насри: будь Роналдо и Роналдиньо серьёзнее, они бы затмили Месси и Криштиану
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Бывший полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри сравнил экс-футболистов сборной Бразилии и ряда европейских грандов Роналдо и Роналдиньо с бывшим нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, а также с бывшим форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Будь Роналдо и Роналдиньо более серьёзными, то на своём пике, с учётом их чистого таланта, они бы затмили и Лионеля Месси, и Криштиану Роналду», — приводит слова Насри Actu Foot в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на текущий момент Месси выступает за американский «Интер Майами», а Роналду играет в составе саудовского «Аль-Насра».

В нынешнем сезоне Месси принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Роналду сыграл 37 матчей во всех соревнованиях, где забил 36 голов и сделал 12 ассистов.

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