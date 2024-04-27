Гари Линекер оценил игру нападающего «Арсенала» Кая Хаверца

Бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер оценил игру форварда лондонского «Арсенала» Кая Хаверца.

«Я думаю, что Хавертц очень хорошо играет в роли ложной девятки. Очевидно, что за последние несколько недель он забил много голов. Он не просто девятка, которая глубоко опускается и хочет включаться в игру, он также хорошо забегает за спину защитникам. Думаю, это действительно важно для «Арсенала» из-за их манеры игры. Это мешает противникам играть очень высоко, поэтому им приходится отходить, иначе он будет создавать угрозу сзади.

Думаю, он делает это лучше всех, кто играет в этом сезоне, в АПЛ так точно. Особенно в последние несколько месяцев, так как ему потребовалось немного времени, чтобы адаптироваться к игре в «Арсенале», – приводит слова Линекера The Two Robbies.

В нынешнем сезоне Хаверц сыграл 47 матчей, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач.

24-летний немец перешёл в «Арсенал» из «Челси» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 75 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Хаверца в € 60 млн.

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