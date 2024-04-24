Артета оценил игру Хаверца после дубля в матче «Арсенал» — «Челси»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре немецкого полузащитника Кая Хаверца в домашнем матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (5:0).

«Его общий вклад на каждом этапе игры был огромным. Если добавить к этому два забитых им гола и связующую игру в важнейших моментах, это было отличное выступление», — приводит слова Артеты BBC.

Матч 29-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси» завершился разгромной победой «канониров» со счётом 5:0. 24-летний немецкий атакующий полузащитник Кай Хаверц оформил дубль, забив на 57-й и 65-й минутах встречи третий и четвёртый голы своей команды. В текущем сезоне на его счету 47 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, 12 забитых мячей и пять результативных передач.