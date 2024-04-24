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Артета оценил игру Хаверца после дубля в матче «Арсенал» — «Челси»

Артета оценил игру Хаверца после дубля в матче «Арсенал» — «Челси»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре немецкого полузащитника Кая Хаверца в домашнем матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (5:0).

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Челси
Лондон
1:0 Троссард – 4'     2:0 Уайт – 52'     3:0 Хаверц – 57'     4:0 Хаверц – 65'     5:0 Уайт – 70'    

«Его общий вклад на каждом этапе игры был огромным. Если добавить к этому два забитых им гола и связующую игру в важнейших моментах, это было отличное выступление», — приводит слова Артеты BBC.

Матч 29-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси» завершился разгромной победой «канониров» со счётом 5:0. 24-летний немецкий атакующий полузащитник Кай Хаверц оформил дубль, забив на 57-й и 65-й минутах встречи третий и четвёртый голы своей команды. В текущем сезоне на его счету 47 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, 12 забитых мячей и пять результативных передач.

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