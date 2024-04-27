Карло Анчелотти: до чемпионства осталось четыре очка, и мы очень близки к этому
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о приближающейся победе в чемпионате Испании.
Вчера, 26 апреля, «сливочные» обыграли «Реал Сосьедад» (1:0) в матче 33-го Ла Лиги.
Испания - Примера . 33-й тур
26 апреля 2024, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Гюлер – 29'
«Реал» играет хорошо, много прессингует. Мне нравится эта команда. Победить в Сан-Себастьяне было непросто. У нас впечатляющий состав. Мы должны побеждать в каждом матче. До победы в Ла Лиге осталось четыре очка, и мы очень близки к этому», – приводит слова Анчелотти Marca.
После 33 туров «Реал» лидирует в чемпионате с 84 очками. Второе место занимает «Барселона» (70 очков), замыкает тройку «Жирона» (68 очков).
Следующий матч «Реал» проведёт с «Кадисом». Встреча на стадионе «Сантьяго-Бернабеу» состоится 4 мая.
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