«Фергюсон никогда не обманывал». Смертин сравнил Моуринью и легендарного тренера «МЮ»

Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин рассказал о разнице между Жозе Моуринью, под руководством которого российский футболист выступал за лондонский клуб, и известным экс-тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.

«Я хотел играть каждый матч. А у Моуринью принцип ротации был. И костяк небольшой: Чех, Терри, Макелеле, Лэмпард, всё. А мне хотелось постоянно приносить пользу. С одной стороны, амбиция хорошая. С другой, в контексте «Челси» и тех четырёх турниров, в которых клуб участвовал, можно было себе поблажку сделать. Простить тренера, который тебя не ставит на игру. Моуринью не объяснял, он был всегда выше всего этого… У Моуринью всегда была победа любой ценой.

«Фергюсон к нему (O’Ши. — Прим. «Чемпионата») подходил перед игрой и говорил – мы играем завтра с «Челси», но ты не играешь… Потом у нас выездной матч, но ты не играешь… А вот игра на Кубок – ты в составе. И здесь важно было, чтобы тренер не обманул. Фергюсон никогда не обманывал. Тем самым он как бы показывал футболисту, ты востребован, ты — часть команды. Футболиста это вдохновляло, он знал, он готовился», — приводит слова Смертина «Комсомольская правда».

Напомним, Смертин являлся игроком «Челси» с 2003 по 2006 год. За этот период он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В составе лондонского клуба российский полузащитник стал чемпионом Англии. Это произошло в сезоне-2004/2005. В 2005 году Смертин в составе «Челси» выиграл Кубок лиги.

На протяжении своей английской карьеры Смертин также играл за «Портсмут» и «Фулхэм». В составе «Портсмута» российский футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. За «Фулхэм» Смертин провёл 25 матчей, в которых забил два гола и сделал три ассиста.