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Смертин — об игре в Лиге 1: французский необходимо знать, во Франции присутствует шовинизм

Смертин — об игре в Лиге 1: французский необходимо знать, во Франции присутствует шовинизм
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Бывший полузащитник «Бордо» и сборной России Алексей Смертин вспомнил о проведённом во французской Лиге 1 времени.

«Вот французский необходимо знать, потому что, как правило, плюс с их снобизмом, наверное, шовинизмом, который присутствует во Франции, желательно всё-таки говорить. В английской Премьер-лиге, например, очень много иностранцев, которые, ну, не всегда говорят. И английский язык, он с разными произношениями, например. И там больше можно было на языке футбола [общаться]. Во французской раздевалке всё-таки желательно знать. Тебе в любом случае нужно было вгрызаться в этот язык, чтобы понимать, дабы чувствовать себя уверенным и на футбольном поле в том числе», — сказал Смертин в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Смертин — выпускник академии барнаульского «Динамо». В «Бордо» россиянин перебрался в 2000-м, а через три года перешёл в лондонский «Челси».

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