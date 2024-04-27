«Он бегает, как недорезанная собака». Смертин — о возмущении им со стороны Дюгарри

Бывший полузащитник «Бордо» Алексей Смертин рассказал, как он учился быть командным игроком в период выступлений во французской команде.

«Во Франции мне пришлось заново учиться футболу, можно сказать, становиться командным игроком. Это позволительно в «Локомотиве» у Дроздова брать мяч и бежать, за наших забивать. Это одно. А когда я начал так бегать на тренировке в «Бордо», Дюгарри сказал тренеру: «Слушай, ты успокой этого сумасшедшего русского, он бегает, как недорезанная собака, по всему полю». Я понял, есть функционал, в рамках этой команды ты должен отвечать за свой сегмент», — приводит слова Смертина «Комсомольская правда».

Напомним, российский полузащитник выступал в составе «Бордо» с 2000 по 2003 год. За этот период он принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Экс-нападающий Кристоф Дюгарри являлся игроком «Бордо» с 1990 по 1996 год, с 2000 по 2003 год. За это время он сыграл в 322 матчах во всех турнирах, в которых отметился 63 голами и 24 результативными передачами.

В 2003 году Смертин перешёл из французского клуба в английский «Челси», игроком которого он являлся до 2006 года.