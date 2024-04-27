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Салах – о конфликте с Клоппом: если я выскажусь сегодня, будет пожар

Салах – о конфликте с Клоппом: если я выскажусь сегодня, будет пожар
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал словесную перепалку с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:2). Отметим, что этот эпизод произошёл на 82-й минуте матча. Мохамеда Салаха, который готовился к выходу на поле, успокоили Дарвин Нуньес и Джо Гомес, стоявшие рядом с ним и также готовившиеся выйти на замену.

«Если я выскажусь сегодня, будет пожар», – приводит слова Салаха журналист Фабрицио Романо у себя в социальных сетях.

После 35 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 75 очков и на данный момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка, однако у «канониров» есть матч в запасе, а у идущего вторым «Сити» — два.

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